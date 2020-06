Sin embargo −a diferencia de una guerra− durante esta crisis la estructura productiva se mantuvo intacta, lo cual es una gran ventaja comparativa. Que la crisis que el país venía experimentando se acrecentará no es novedad, y es una de las pocas cosas en las que todos llegan a un consenso. No obstante, este consenso no se traduce en un rumbo definido ni en un plan de recuperación.