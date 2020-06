Los medios de comunicación no tienen nada que ver con el partido nazi. Su existencia es una parte indisoluble, también, del sistema democrático. Son muchos, tienen líneas distintas, distinto nivel de influencia y, como se puede ver, poca relevancia al momento en que la gente decide a quien votar. En tiempos de redes sociales, además, deben compartir el espacio público con millones de mensajes y plataformas que no controlan. Transformar ese espacio democrático, anárquico, caótico, desafiante y, a veces peligroso en el partido nazi no es solo un reflejo del alma de quien lo hace sino también una expresión de pensamiento que intenta anular la misma democracia.