El art. 223bis de la LCT, no es la solución que los empleadores necesitan para salvar sus negocios. Continúan teniendo gastos enormes y la economía no se reactiva. Es de vital importancia otorgarle la posibilidad de trabajar a quienes tienen un comercio, industria y a los profesionales, para que puedan volver a generar ingresos (siempre tomando las medidas necesarias para evitar contagios). La finalidad del Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio se cumplió, sin embargo, continúa vigente la privación de trabajar a muchas personas que necesitan trasladarse o que funcionen las oficinas públicas con normalidad. ¿Hasta cuándo puede imponérsele la obligación a un empleador de abonar salarios o prestaciones no remunerativas si no puede trabajar?