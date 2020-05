En este caso, había un hecho muy relevante: un criterio defendido por el Gobierno tenía consecuencias horribles, pero el Gobierno no solo no reaccionaba ante esos desvíos sino que además denunciaba campañas mediáticas. Habría sido raro que, ante la difusión de los nombres y las historias de los beneficiados, la reacción hubiera sido otra, en una sociedad que está muy sensible por el desafío que enfrenta y por la manera en que su conducción política la destrató en la última década.