El momento debe ser de colaboración sumado a observación. El acompañamiento político ante una crisis no puede ser un cheque en blanco. Es en las crisis donde los autoritarismos muchas veces crecen. El proyecto de los médicos cubanos está en esa línea. Es imposible no relacionar eso con la ideología de quienes gobiernan. La exportación de los médicos cubanos es sólo beneficiosa para la dictadura cubana. Muchos papelones hubo ya con esa metodología en Latinoamérica como para no ponerlo en observación. El kirchnerismo muestra, una vez más, que aun en los malos momentos privilegia su agenda antes que la búsqueda de soluciones reales y duraderas. Tampoco es buen síntoma que en provincias como Mendoza no puedan disponer de insumos hospitalarios que habían comprado por una centralización del gobierno nacional. El Gobierno debe vertebrar con todos respetando siempre la institucionalidad y el federalismo. El gobierno nacional ya tiene demasiadas funciones delegadas desde antes de esta crisis. Es importante que la oposición controle y acompañe. Creo, además, que el Congreso debería estar en pleno funcionamiento: no hay cuarentena para las instituciones.