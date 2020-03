El campo aparece como campo de acción de la política de los unos y los otros. Más allá de la justicia o injusticia del aumento de las retenciones, se está librando una batalla política que tuvo definición en octubre de 2019. El presidente Fernández fijó sus prioridades cuando asumió su mandato. Que los que más tengan -¿el campo es sólo el que más tiene?- hagan el mayor esfuerzo. La Mesa de Enlace la semana pasada tras negociaciones con el Gobierno había salido no satisfecha, pero sí con un puñado de logros en la mano. No figuró en su agenda post reunión la realización de medidas de fuerza. La decisión fue modificada cuando los autoconvocados la sobrepasaron y decidieron, de acuerdo con aquel viejo apotegma, que “con los dirigentes a la cabeza, o con la cabeza de los dirigentes”. Primó la idea de que no se los lleven puestos. Octubre se hizo marzo, la grieta sangra. Y otra vez el campo de acción política la ensancha. ¿Era necesario? ¿Nadie maneja a los autoconvocados? Lo cierto es que su accionar engorda lo peor de este Gobierno: sus extremistas verbales. ¿Nadie lo previó?