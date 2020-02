Creemos improcedente la estrategia llevada adelante por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque los antecedentes nos enseñan que los “errores” muchas veces sirven para garantizar negocios. Las declaraciones altisonantes lesionan nuestra credibilidad. Pero más importante no sirven para los propios argentinos, que no ven un horizonte confiable frente a las palabras del gobierno. El crédito internacional se gana, y no mira al pasado sino al futuro.