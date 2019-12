El Premio Nobel de la Paz Elie Wiesel imagina en uno de sus relatos un encuentro entre Herzl y Freud, donde Herzl hubiera dicho: “Doctor Freud, tengo un sueño. Un sueño que me atormenta y no me permite dormir de noche. Me siento atravesado por este sueño y no sé qué hacer”. Freud entonces hubiera respondido: “Venga, don Theodoro, recuéstese en el sofá y vamos a trabajar ese sueño. Lo voy a atender y lo voy a curar de ese problema que usted tiene”. Desde la ironía, Wiesel agradece que ese encuentro nunca haya sucedido. Freud lo hubiese psicoanalizado, sanado de su trauma, y nosotros no tendríamos ningún Estado de Israel.