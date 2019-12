Lamentablemente, esta suerte de “vacío legal” confunde a los profesionales de la salud y no los ayuda en términos de la correcta y unificada implementación de la norma. A la vez que habilita a aquellos prestadores de salud que no acuerdan con el aborto legal, a no aplicar o complejizar la implementación de la práctica. Pero a quienes más afecta esta situación es a las mujeres desprovistas de certezas y herramientas a la hora de exigir que se cumpla con derechos que tenemos y que la ley nos brinda.