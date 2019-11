-Respecto a la plataforma de Juntos por el Cambio, cabe señalarse que no se mencionó ni una sola vez la palabra defensa nacional. Esto resulta congruente con el constante ¨ninguneo¨ a la jurisdicción desde diciembre del 2015 hasta la fecha. Sólo recordemos que durante el año 2019 al sistema de defensa nacional se le asignó el presupuesto más bajo de su historia y que el previsto para el 2020 será peor aún. En cuatro años de gestión, el PEN sólo publicó en el 2018 una ¨lavada¨ Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN) de corto plazo, ¨políticamente correcta¨ para los dirigentes de este país que no quieren invertir en defensa y por lo tanto cuidadosamente delineada para mantener la ¨antipolítica¨ de estado de no superar el 1% del PBI, llenándola de ¨resguardos¨ ideológicos para no incomodar a la izquierda vernácula. El mediano y largo plazo que debe caracterizar una directiva de este tipo, con todos los riesgos y amenazas, así como con las previsiones presupuestarias en ese lapso para recuperar algunas de las múltiples capacidades perdidas, quedaron ¨cajoneadas¨ en la jefatura de gabinete (DPDN originalmente presentada a fines del 2017). Peor aún, esta DPDN 2018, casi un inocuo libro blanco de defensa, no dio lugar a ningún plan de capacidades militares para los próximos 20 años. En 4 años sólo se compraron ¨al voleo¨, como material nuevo 12 aviones de entrenamiento Texan II y 3 inhibidores de drones para el G 20, así como material de rezago como los aviones Super Etendard, sin armamento, que Francia desprogramó hace 2 años y que aún se mantienen dentro de containers. Otras promesas como los Patrulleros Oceánicos se mantienen en un limbo. Otra muestra de la desidia para con esta jurisdicción, fue el incumplido proyecto de blanqueo y equiparación de sueldos de las Fuerzas Armadas con los de las Fuerzas de Seguridad durante el período 2016/2019.