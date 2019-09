No se entiende entonces el empeño por conseguir un nuevo mandato. Si no pudieron, no quisieron o no supieron cambiar las cosas para mejor, resulta absurdo el intento reeleccionista. Por eso es que Macri, ante el tamaño de un fracaso que lo coloca como uno de los peores presidentes de la historia contemporánea, lo único que puede ofrecernos a los argentinos es una transición ordenada. Poco, sí. Pero en las actuales circunstancias es lo único a su alcance.