"Porque con la Democracia sola no se come, no se educa, no se cura" si fue vaciada de su fundamento ético. Por eso Juan Perón hundió las raíces de su doctrina en la teología católica y en la doctrina social de la Iglesia (La Comunidad Organizada, Congreso de Filosofía Mendoza, abril 1949). Y por eso expresaba en un discurso que la "no prescindencia" de la Constitución Nacional en relación con el culto católico, a pesar del espíritu liberal de sus normas, refleja que quienes la sancionaron "no pudieron desconocer que la gobernación de los pueblos se ha de basar en normas de moral y que las normas de moral tienen su origen y fundamento en preceptos religiosos…" (10/4/48, Chaco, homenaje al obispo N. De Carlo).