No hay dudas que estas medidas no son del corte ideológico de la actual administración. Aunque algunos talibanes anarcocapitalistas piensen lo contrario, Macri y su equipo son amigos de la desregulación de los mercados y del laissez faire. No obstante, ante la propia impericia y falta de liderazgo para conducir el proceso de crisis, al Gobierno le quedó poco margen de acción para amortiguar la profusa pérdida de reservas del Banco Central y debió recurrir a este control del mercado cambiario.