También la Ley del Jubileo, por la cual cada 49 años, se redime la tierra vendida denotando la no perpetuidad sobre el bien comprado, liberando además los esclavos bajo aquel mismo principio (Levítico 25:13-28). El denominador común aquí es el estatus del hombre como residente temporario en la creación, un tenedor transitorio y no su dueño, cuestión primariamente manifiesta en Génesis 2:15, Y tomó el Señor, Dios, al hombre, y lo puso en el jardín de Edén, para que lo labrase y lo cuidase. Con esto en mente, se observa una síntesis entre el imperativo de conquista y la tenencia transitoria, es decir, el poder del hombre ejercido sobre la naturaleza, pero con una grave e indelegable responsabilidad fiduciaria. Es por ello que en la homilética (Eclesiastés Rabá 7:13), Dios advierte al hombre …pon atención en no arruinar ni destruir mi mundo, que si lo arruinaras no habrá quien lo repare después de ti,… Así, contrariamente a Toynbee y White Jr. la Biblia faculta al hombre para la manipulación del medio, no con potestad absoluta sino en calidad de receptor de un comodato. El "conquistar" y "dominar", no signan entonces un despotismo humano para con la naturaleza, sino abrir espacios para residencia, labradíos u otros usufructos evitando que los animales salvajes lo devasten, y que los domésticos sean para labores en favor del hombre.