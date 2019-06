Dijo Francisco en esta celebración: "Después de cincuenta días de incertidumbre para los discípulos, llegó Pentecostés". Cincuenta días después de la Pascua de resurrección durante los cuales los seguidores de Jesús no tenían certeza de que hubiera ascendido al reino y vivían inquietos y con miedo. Fue entonces cuando ocurrieron fenómenos climáticos que sacudieron a todos en Jerusalén. La gente oía hablar en diversas lenguas extrañas y comprendían en la propia. Y fueron sorprendidos por la llegada del Espíritu Santo. Entonces se re hizo la armonía espiritual, el equilibrio interior de cada uno de los creyentes y de los convertidos. Y nos dice Francisco: "Llegado el Espíritu Santo, las preocupaciones se desvanecen, los apóstoles ya no tienen miedo ni siquiera ante quien los arresta… ahora ya no tienen miedo de morir; antes permanecían encerrados en el Cenáculo, ahora salen a anunciar a todas las gentes. Hasta la Ascensión de Jesús, esperaban un Reino de Dios para ellos…, ahora están ansiosos por llegar hasta los confines desconocidos. El Espíritu no les facilitó la vida, no realizó milagros espectaculares… trajo a la vida de los discípulos una armonía que les faltaba, porque Él es armonía. Los discípulos necesitaban ser cambiados… en sus corazones… La paz no consiste en solucionar los problemas externos, sino en recibir el Espíritu Santo (y con Él)… esa paz que no libera de los problemas sino en los problemas… Es una paz que asemeja el corazón al mar profundo, que siempre está tranquilo, aun cuando la superficie esté agitada… transforma las persecuciones en bienaventuranzas. En cambio, en lugar de buscar el Espíritu, tratamos de mantenernos a flote… eso es permanecer en la superficie: (pero) una vez que termina un problema, vendrá otro y la inquietud volverá" dice Francisco.