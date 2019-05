El episodio Petrobras va en la misma línea. El derecho de huelga, de incuestionable valor constitucional, en el Uruguay sufre una extensión que ni la OIT (entidad que ampara a los trabajadores) está aceptando: la ocupación. Y no se acepta porque aquel derecho no puede lesionar otro de igual valor, que es el de trabajar quien así lo desee. En el caso en cuestión se fue más allá, asumiendo el sindicato lo que ellos llamaron "control obrero", o sea, la usurpación de la administración de la empresa. Algo muy parecido al "poder a los soviets" del leninismo ruso de 1917. Afortunadamente, un juez puso las cosas en su lugar y ordenó el desalojo. Pero la central sindical sigue apoyando al sindicato desbordado, sin advertir que estimula una actitud profundamente negativa para la inversión y, como consecuencia, para el empleo. El Gobierno, por su parte, temeroso como siempre, no define con claridad su posición y simplemente se pone detrás del cumplimiento de la sentencia judicial. En el caso se trata, además, de la mayor empresa brasileña, vinculada con el Estado, cuya actividad compromete entonces, muy seriamente, nuestras relaciones con nuestro mayor vecino.