Es evidente que el rechazo a la candidatura de Danilo Astori produjo un cambio en el eje ideológico del Frente Amplio. Más allá de las diferencias que hemos tenido —y tenemos— con el ministro, es evidente que políticamente representó una opción moderada. Era el sector que mucho gente, aun no siendo frentista, votaba para asegurarse de que no tuvieran espacio las "locuras" mayores de la histórica propuesta ("no pagar la deuda externa", "estatizar la banca", etcétera, etcétera).