Ahora, a pocos meses de las elecciones, Mauricio Macri muestra una nueva faceta comunicacional: la estrategia del enojo. Fue en la última reunión de gabinete ampliado cuando el Presidente dijo: "Estoy caliente, por si no lo notaron. Siempre me calentó la mentira, siempre". Y agregó: "Es inaguantable, no lo puedo aguantar más".