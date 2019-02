El hecho es que este episodio ha herido seriamente nuestra institucionalidad, más de lo que pueda advertirse a simple vista. Para empezar, una vez más queda claro que Uruguay adolece todavía de vastos sectores que no creen en la democracia y siguen, al pie de la letra, el dogma de la Revolución cubana y el impresentable esperpento del "socialismo del siglo XXI" de Venezuela. No son marginales. No son dos o tres, son muchos. Y esto es grave.