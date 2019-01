Las explicaciones que me daba Pancho resultaban inconsistentes y le sugerí que hablara con algunos de sus amigos del radicalismo. Pancho era hijo de Sergio Provenzano, un médico que había estado en el Ministerio de Salud nada menos que con Arturo Oñativia durante el gobierno de Arturo Illia. Sergio Provenzano había sido vicerrector del Colegio Nacional de Buenos Aires hasta que lo desalojó el dictador Juan Carlos Onganía. Pancho tenía amistad de años con varios de los dirigentes de la Coordinadora. "No me dan pelota", me dijo.