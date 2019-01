Cualquiera haya sido el origen de su brote insurgente, lo único cierto es que se vistieron de soldados previa preparación militar, obedecían a pie juntillas las órdenes de los mandos, en su mayoría ex oficiales iraquíes derrotados tras las invasiones norteamericanas, y mataron individualmente o en masa a todo el que se enfrentara. A partir de aquí, ¿el retorno no será doloroso para unos y otros? ¿Creen algunos que todo se reduciría a un tratamiento psiquiátrico por sus comportamientos? ¿No estarán faltando líderes que se preocupen más en las causas que fomentaron el traslado a la guerra y la erigieron como panacea? En el fondo, ¿los aceptarán acaso en sus países de nacimiento? ¿No existe el peligro de que vuelvan a la pelea terrorista enceguecida? Todavía no hay un pronunciamiento serio sobre lo que hay que hacer en estos casos.