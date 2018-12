Es en ese clima que nuestro presidente ha decidido no concurrir a la toma de posesión en Brasilia, el primer día de enero. La especie de que no significa un desaire porque Brasil no invita a esas ocasiones se devela discutible, habida cuenta de que el tradicional jefe de ceremonial de Itamaraty acaba de ser despedido por el inminente canciller Ernesto Araújo, por discrepar con su negativa de invitar a los primeros mandatarios de Cuba y Venezuela. Precisamente por tratarse de una decisión voluntaria, no gatillada por una previa invitación que compromete, la presencia de los presidentes toma un significado relevante. De hecho, ya hay nueve que confirmaron su asistencia. Nosotros hemos decidido no enviar ese mensaje.