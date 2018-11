Pero no nos equivoquemos, no ha sido la excepcionalidad del evento la razón de los desmanes. Por caso –y para citar solo un ejemplo reciente- un modesto encuentro entre All Boys y Atlanta hace pocos días desencadenó una serie de desmanes superlativos. Lo cierto es que la dirigencia del futbol en nuestro país ha quedado como rehén de las barrabravas regenteadas por el narcotráfico.