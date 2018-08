Los legisladores texanos se reúnen en sesiones regulares a partir del segundo martes de enero de cada año impar. Es decir, bienalmente. Una temporada cada dos años. El calendario está limitado a 140 días a lo largo de ese año. Solo el gobernador puede convocar a sesiones especiales, tantas como así este lo desee. Incluso en años en que la legislatura no sesiona. Estas sesiones especiales no pueden extenderse más de 30 días, y no pueden tratarse otros temas distintos que los que motivaron su convocatoria.