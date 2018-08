En lo que respecta a rivales a nivel estatal, sobresale el caso de China, que, por ahora, centra su desafío a Estados Unidos en la región en temas económicos, comerciales y de infraestructura. No obstante, de consolidarse y no ser adecuadamente monitoreadas, tendrán un derrame sobre áreas ligadas a la defensa y la seguridad nacional. La postura no es focalizar los esfuerzos en trabar o entorpecer esos vínculos de China con la región, sino que los países del área perciban y comprueben materialmente la conveniencia de estrechos lazos con Washington tanto en lo que hace a la mejora de la seguridad como el desarrollo económico y social.