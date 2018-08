Silvia Chomiez es la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n°1 de San Isidro. Esta señora, por decirlo de alguna manera, no quiero decir que no lo sea, es la que desde que me robaron hace seis años, una vez por año, o año y medio, quiere largar al delincuente que me destruyó la vida.