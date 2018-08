Que Cristina Fernández de Kirchner deba ser der desaforada y allanada e ir presa no significa que debamos terminar con los fueros y sacrificar instituciones planificadas para proteger a los buenos políticos de la arbitrariedad, los malos políticos y su asaz discrecionalidad delictiva. No es buena idea combatir al canibalismo comiéndonos a los caníbales. Eso nos acercaría ya no solo a la venganza, sino más bien a la locura.