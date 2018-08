La lección debería ser no creer que el voto soluciona todo. No es cierto que "con la democracia se come, se cura y se educa". Se come, se cura y se educa con calidad institucional. Limitando el poder de los gobernantes con el voto. Sin restricciones al gobierno se puede volver al poder las monarquías absolutas y despóticas. Limitar el poder del Estado, es decir el grado de discrecionalidad con que los funcionarios declaran ganadores y perdedores de la economía, debe ser reducido a su mínima expresión.