Si bien pude apartarme de mi posición personal y reconozco que es un tema de política pública, creo que el proyecto que viene con media sanción de Diputados no es la solución. Hay aspectos con los que no concuerdo, uno es que hoy el sistema de salud no está en condiciones de dar cumplimiento a la prestación que se pretende garantizar con la ley que se quiere sancionar.