Los desequilibrios macroeconómicos y sociales que hoy muestran sus peores efectos estaban, sin ser advertidos por el hombre común, presentes en diciembre de 2015. Pero continúan sin resolverse y el hecho nuevo es que ahora sí hay conciencia de crisis. Debe el gobierno recuperar autoridad para evitar el agravamiento de la situación, pero ello no supone intentar enfrentarla en soledad. Debe arbitrar y garantizar acuerdos que limiten la puja distributiva. Y sin compromisos entre los actores políticos y sociales no los habrá. No hay mayor autoridad republicana que la de quien procura, logra y cumple compromisos efectivos. No basta establecer reglas, son necesarios acuerdos razonables para que esas reglas se cumplan.