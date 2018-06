En el 2010, en una nota publicada en The Guardian, Peter Singer se preguntaba por qué se tolera el engaño en el fútbol. Y la escribía poco después de que el ex futbolista inglés Frank Lampard rematara contra el arco alemán haciendo ingresar la pelota sin que el árbitro ni el juez de línea se percataran del gol. Después del partido, el arquero de Alemania, Manuel Neuer, explicó sus acciones: "Me di cuenta de que la pelota había pasado la línea y creo que la velocidad con la que actué engañó al árbitro pensando que no había atravesado". Singer decía que Neuer había hecho trampa y, lo más grave, se jactaba de ello. Por eso se quedaba con la impresión de que la única regla respetada en el fútbol es ganar a cualquier precio.