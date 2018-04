El sistema judicial norteamericano está en deuda con el principio de igualdad ante la ley y los Estados Unidos están en deuda con el orden jurídico internacional porque no les queda ningún margen jurídico ni político para no cumplir con los mandatos dictados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y la Comisión Interamericana, a su vez, no tiene margen político ni jurídico alguno para no exigirle al Estado más poderoso del mundo que cumpla como si fuera un Estado americano más.