Creo que para pacificar debemos buscar el punto común, que es lo que estamos haciendo hoy en la provincia. No solo me refiero a un acuerdo entre ciudadanos, sino entre las sucesivas administraciones. El espectro de posibilidades que existen por fuera de este péndulo es enorme si encontramos un punto de acuerdo que habilite un programa de trabajo a largo plazo como el que estamos implementando. Lo que hay que pensar es un esquema en el que el cumplimiento de la ley sea para todos igual, ricos o pobres, vivan donde vivan. Si no, lo que vemos es una discriminación inversa, dicho de otra manera, que vivir en la marginalidad habilita a violar la ley. Toda política de cumplimiento efectivo de la ley implica respeto y sanciones proporcionales a los delitos cometidos, de la misma forma que un programa de transformación en la situación social y cultural de grandes sectores de la población. Esto solo se hace con más educación e inclusión.