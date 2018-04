"No lo vamos a hacer", casi al unísono las familias dicen que ellos no pedirán eso ya que implicaría reconocer algo que por ahora se contrapone a la "vigilia" que están realizando. Aguad declaró: "Deberemos tomar la decisión en conjunto". Es que a partir del momento en que opere este mecanismo legal, dejarán de percibir el salario militar, los desaparecidos serán ascendidos un grado en la escala militar y las viudas o parejas pasarán a percibir la pensión militar que es sustancialmente menor al sueldo ya que como se sabe, un alto porcentaje del sueldo militar es no remunerativo y por ende no computable para el haber de retiro.