Ese paso revolucionario marcaría un antes y un después, y un mensaje claro y directo de la decisión de avanzar juntos, resistiendo con las leyes internacionales en la mano eventuales intentos de evitar el desarrollo y el uso de tecnologías con impactos estratégicos. Sin que eso signifique abandonar la firme posición de no desarrollar bombas nucleares. Seríamos de esa forma los primeros dos países en montar submarinos con motor nuclear y que al mismo tiempo no desean poseer artefactos explosivos atómicos. Este eventual paso ayudaría a encontrar un sendero en común para sumarnos con condiciones realistas y ventajosas al Protocolo Adicional del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y llegar con más fuerza y coherencia a la Cumbre de Presidentes y Ministros que en año 2020 se realizará con motivo del cincuenta aniversario del Tratado de No Proliferación Nuclear que presidirá el diplomático argentino Rafael Grossi.