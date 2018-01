Dicen que Francisco, Jorge Bergoglio, es peronista o lo fue, lo desconozco; de ser cierto, el Santo Padre debiera tener presente el discurso del general Juan Perón en conmemoración del 12 de octubre de 1947. Allí decía: "España aportó a Occidente la más valiosa de las contribuciones: el descubrimiento y la colonización de un nuevo mundo ganado para la causa de la cultura occidental. Su obra civilizadora cumplida en tierras de América no tiene parangón en la historia. Su empresa tuvo el signo de una auténtica misión. Ella no vino a las Indias ávida de ganancias y dispuesta a volver la espada y marcharse una vez exprimido y saboreado el fruto. Llagaba para que fuera cumplida la hermosa realidad del mandato póstumo de la Reina Isabel de atraer a los pueblos de Indias y convertirlos al servicio de Dios. Traía para ello la buena nueva de la verdad revelada, expresada en el idioma más hermoso de la tierra. Venía para que esos pueblos se organizaran bajo el imperio del derecho y vivieran pacíficamente. Su obra civilizadora cumplida en tierras de América no tiene parangón en la Historia. Es única en el mundo. No aspiraban a destruir al indio sino a ganarlo para la fe y dignificarlo como ser humano. Era un puñado de héroes, de soñadores desbordantes de fe. Como no podía ocurrir de otra manera, su empresa fue desprestigiada por sus enemigos, y su epopeya objeto de escarnio, pasto de la intriga y blanco de la calumnia, juzgándose con criterio de mercaderes lo que había sido una empresa de héroes. Todas las armas fueron probadas: se recurrió a la mentira, se tergiversó cuanto se había hecho, se tejió en torno suyo una leyenda plagada de infundios"