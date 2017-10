Esta herramienta no será abandonada, a despecho de los críticos de la intervención del Estado. No obstante, es posible que se apliquen correcciones destinadas a desmontar el aparato de punteros e intermediarios de los caciques políticos. Tarea complicada pero no imposible. Los programas de obras públicas, transportes y seguridad ayudan a lograrlo. Es el objetivo del Gobierno. Las euforias post-electorales son efímeras y los problemas reaparecen con rapidez. Encaramados en el buen resultado, el Presidente y su equipo anticipan medidas administrativas y de gestión. En paralelo, se acentuarán los acuerdos con gobernadores e intendentes. Habrá hijos y entenados. Cosas de la política.