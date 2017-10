"A mí me gustaba Margarita hasta que se juntó con Massa. ¡Eso no se lo perdono más!", rezongó un amigo en la mesa de un clásico café platense. Se abría la ventana para una discusión calórica, cargada de estereotipos, prejuicios y muletillas argumentales, pero mi memoria, como en contadas ocasiones, anduvo rápida de reflejos e intercedió: "Hace dos años dijiste que te encantaba Margarita, pero que no la votabas porque era una candidata cuasi testimonial, que no iba a incidir en el tablero, que preferías una opción útil, etcétera. Ahora que forjó un espacio con proyección y chances concretas de impactar en la realidad, ponés el 'pero' en la arquitectura de la alianza. Damos vuelta la ecuación. Parece que, a veces, las excusas les ganan la pulseada a las preferencias, ¿no?". Del otro lado del capuchino primero hubo un titubeo; después, un falso arranque; y, por fin, un silencio involuntario, cerrado: condescendiente.