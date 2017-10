Debemos tener en claro, de todos modos, que los enemigos del futuro no son sólo los que quieren volver al pasado, sino los que defienden al futuro, pero mal. Defender mal el futuro es desplazar siempre al futuro los problemas, todo lo que nos incomoda o no nos rinde electoralmente en el presente. La opción de una república nunca puede ser entre los que pagaban por rutas que nunca se hacían o los que gastan fortunas en obras que no son prioridad pero se terminan. La ilegalidad o el delito con los dineros públicos es repugnante, pero ello no significa, por contraposición, que todo aquello que reviste cierta legalidad sea para bien, esté bueno o sea provechoso o prioritario para el país.