Dólar hoy en Bolivia: cotización de cierre del 16 de septiembre

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 10,1 bolivianos, lo que representa una disminución del 13,67% en comparación con el precio de 11,7 bolivianos de la jornada anterior, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un descenso del 17,97%, mientras que en el último año su valor ha registrado un avance del 49,46%.

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El tipo de cambio del dólar estadounidense al boliviano ha presentado una tendencia negativa durante los últimos dos días, reflejando presiones en la economía local. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 80,74%, notablemente superior a la volatilidad de referencia del 42,84%, lo que indica una situación de inestabilidad en el mercado cambiario.

Los pronósticos económicos para el dólar en Bolivia este 2026

El mercado paralelo en Bolivia mostró una estabilidad temporal a comienzos de 2026, con cotizaciones cercanas a Bs 9,64, fenómeno vinculado a las expectativas generadas por las reformas cambiarias y el anuncio de un financiamiento externo de $4.500 millones del BID para el periodo 2026-2028.

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El Gobierno boliviano desea reducir el déficit fiscal al 7% este año, mientras proyecta una inflación de hasta el 17%. Aunque el FMI había advertido que la inflación podría superar el 15% si no se controla la emisión monetaria, se mantiene la incertidumbre.

El Banco Mundial anticipa una recesión del -1,1% en el PIB de Bolivia para 2026, mientras la CEPAL prevé un crecimiento marginal del 0,5%. El FMI optó por no entregar estimaciones precisas a largo plazo debido al alto grado de incertidumbre.

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El proceso de unificación cambiaria para el primer semestre incluye la liberación gradual de dólares en el sistema financiero y la publicación diaria de valores referenciales por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), que recientemente se sitúan alrededor de Bs 9,21 para la compra y Bs 9,40 para la venta.

Aunque el tipo de cambio oficial permanece en Bs 6,96, su uso es cada vez menos relevante en las operaciones comerciales frente a los nuevos valores de mercado. Tras la fuerte volatilidad de 2025, el país encara el desafío de una transición estructural en un contexto de contracción económica.

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