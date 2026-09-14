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Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 14 de septiembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,39 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio de cierre anterior, con una variación porcentual de 0,22% respecto a la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un avance del 0,83%, aunque en comparación con el año anterior, presenta una variación negativa del -1,48%.

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El tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el dólar canadiense muestra una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento sostenido. La volatilidad actual del 2,7% se encuentra por debajo de la volatilidad de referencia del 3,97%, indicando una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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