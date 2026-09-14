Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 14 de septiembre

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,62 quetzales, reaccionando a una leve caída del 0,07% respecto al precio de cierre anterior de 7,63 quetzales, según Dow Jones.

El tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída sostenida en su valor durante un día consecutivo. La volatilidad actual se sitúa en 17,55%, inferior a la volatilidad de referencia del 20,05%, lo que sugiere una estabilidad moderada en el mercado cambiario.

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En la última semana, el dólar estadounidense ha experimentado un avance del 2,96%, aunque, a nivel interanual, presenta una bajada del 0,42%.