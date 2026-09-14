Noticias

Precio del dólar hoy en Bolivia: cotización de cierre del 14 de septiembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la sesión

Imagen PSVTNSV62VDODAW4Q7R7JATCZA
Guardar

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 11,45 bolivianos, lo que representa una disminución del 4,42% respecto al precio anterior de 11,98 bolivianos. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un descenso del 5,59%, aunque en términos interanuales su valor ha registrado un notable avance del 69,94%.

PUBLICIDAD

La tendencia del tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el boliviano ha sido negativa en el último día, marcando una caída continua. La volatilidad actual se sitúa en 31,19%, inferior a la volatilidad de referencia del 41,32%, lo que indica una cierta estabilidad en el mercado cambiario.

Los pronósticos económicos para el dólar en Bolivia este 2026

El mercado paralelo en Bolivia mostró una estabilidad temporal a comienzos de 2026, con cotizaciones cercanas a Bs 9,64, fenómeno vinculado a las expectativas generadas por las reformas cambiarias y el anuncio de un financiamiento externo de $4.500 millones del BID para el periodo 2026-2028.

PUBLICIDAD

El Gobierno boliviano desea reducir el déficit fiscal al 7% este año, mientras proyecta una inflación de hasta el 17%. Aunque el FMI había advertido que la inflación podría superar el 15% si no se controla la emisión monetaria, se mantiene la incertidumbre.

El Banco Mundial anticipa una recesión del -1,1% en el PIB de Bolivia para 2026, mientras la CEPAL prevé un crecimiento marginal del 0,5%. El FMI optó por no entregar estimaciones precisas a largo plazo debido al alto grado de incertidumbre.

El proceso de unificación cambiaria para el primer semestre incluye la liberación gradual de dólares en el sistema financiero y la publicación diaria de valores referenciales por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), que recientemente se sitúan alrededor de Bs 9,21 para la compra y Bs 9,40 para la venta.

Aunque el tipo de cambio oficial permanece en Bs 6,96, su uso es cada vez menos relevante en las operaciones comerciales frente a los nuevos valores de mercado. Tras la fuerte volatilidad de 2025, el país encara el desafío de una transición estructural en un contexto de contracción económica.

Temas Relacionados

Precio del dólar en BoliviaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Precio del dólar hoy en Uruguay: cotización de cierre del 14 de septiembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en Uruguay: cotización de cierre del 14 de septiembre

Euro hoy en Uruguay: cotización de cierre del 14 de septiembre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del lunes

Euro hoy en Uruguay: cotización de cierre del 14 de septiembre

Precio del euro hoy en Chile: cotización de cierre del 14 de septiembre

La moneda europea experimentó un avance respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Chile: cotización de cierre del 14 de septiembre

Dólar hoy en Chile: cotización de cierre del 14 de septiembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar hoy en Chile: cotización de cierre del 14 de septiembre

Clima en Uruguay: temperatura y probabilidad de lluvia para Punta del Este este 14 de septiembre

Uruguay podría registrar un aumento de hasta 3 grados en su temperatura por el cambio climático en los próximos años, advierten expertos

Clima en Uruguay: temperatura y probabilidad de lluvia para Punta del Este este 14 de septiembre