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Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 9 de septiembre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos antes del cierre de operaciones

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 8,87 quetzales, lo que representa un incremento del 3,12% en comparación con el precio de 8,61 quetzales de la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 2,37%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 2,46%.

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El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al quetzal guatemalteco, con un incremento sostenido durante el último día. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 27,52%, significativamente superior a la volatilidad de referencia del 19,96%, lo que indica un entorno de inestabilidad en el mercado.

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