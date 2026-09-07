Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 7 de septiembre

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,38 dólares canadienses, sin cambios respecto al precio de cierre anterior de 1,38, con una variación porcentual de -0,13% en comparación con la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un descenso del 0,6%, mientras que su evolución interanual refleja una caída del 1,73%.

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La tendencia del tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el dólar canadiense ha sido negativa durante los últimos dos días. La volatilidad actual del 4,47% supera la volatilidad de referencia del 3,97%, lo que indica un aumento en la inestabilidad del mercado.