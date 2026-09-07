Noticias

Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 7 de septiembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Imagen 52J4DHLBRNEC3OUVQNORJXPHNI
Guardar

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,38 dólares canadienses, sin cambios respecto al precio de cierre anterior de 1,38, con una variación porcentual de -0,13% en comparación con la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un descenso del 0,6%, mientras que su evolución interanual refleja una caída del 1,73%.

PUBLICIDAD

La tendencia del tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el dólar canadiense ha sido negativa durante los últimos dos días. La volatilidad actual del 4,47% supera la volatilidad de referencia del 3,97%, lo que indica un aumento en la inestabilidad del mercado.

Temas Relacionados

Precio del dólar en CanadáTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Euro hoy en Cuba: cotización de cierre del 7 de septiembre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la jornada dellunes

Euro hoy en Cuba: cotización de cierre del 7 de septiembre

Dólar hoy en Panamá: cotización de cierre del 7 de septiembre

La divisa estadounidense se ha mantenido estable respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en Panamá: cotización de cierre del 7 de septiembre

Precio del dólar hoy en Cuba: cotización de cierre del 7 de septiembre

Así cerró el cambio al peso cubano en promedio oficial este lunes

Precio del dólar hoy en Cuba: cotización de cierre del 7 de septiembre

Precio del euro hoy en Bolivia: cotización de cierre del 7 de septiembre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Precio del euro hoy en Bolivia: cotización de cierre del 7 de septiembre

Precio del euro hoy en República Dominicana: cotización de cierre del 7 de septiembre

La moneda europea registró un avance respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en República Dominicana: cotización de cierre del 7 de septiembre