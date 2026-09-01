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Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 1 de septiembre

La moneda europea experimentó un avance significativo respecto a la jornada anterior

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 8,85 quetzales, marcando un incremento del 1,74% respecto al precio de cierre anterior de 8,69 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el euro experimentó un avance del 1,69%, mientras que en el ámbito interanual, su variación se situó en un incremento del 2,43%.

En los últimos días, el tipo de cambio del euro a quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva, avanzando durante un día consecutivo.

La volatilidad actual del 17,74% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 20,3%, lo que sugiere una mayor estabilidad en el mercado de cambio en comparación con niveles históricos.

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