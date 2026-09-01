Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 1 de septiembre

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En la apertura del día, el cambio del dólar estadounidense se sitúa en 1,39 dólares canadienses, manteniendo el mismo nivel que en la sesión previa, con una variación porcentual del 0,23%, según datos de Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,07%, aunque experimenta una variación interanual de -0,93%.

El dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un avance frente al dólar estadounidense por primera vez en un periodo consecutivo. La volatilidad actual se sitúa en 4,21%, superior a la volatilidad de referencia del 3,93%, lo que sugiere una mayor inestabilidad en el mercado cambiario.

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