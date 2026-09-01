Dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 1 de septiembre

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En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en 7,62 quetzales, lo que representa un incremento del 1,59% respecto al precio de cierre anterior de 7,5 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 2,3%, aunque su variación interanual muestra una caída del -0,41%.

El tipo de cambio del dólar a quetzal ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un incremento sostenido. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 19,57%, ligeramente inferior a la volatilidad de referencia del 20,33%, lo que sugiere una temporada de estabilidad en el mercado.

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