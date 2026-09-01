Noticias

Dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 1 de septiembre

La divisa estadounidense registró un avance respecto a la jornada anterior

Imagen ASEWTIAKTBCNDD2BI4TCIKGNCE
Guardar

En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en 7,62 quetzales, lo que representa un incremento del 1,59% respecto al precio de cierre anterior de 7,5 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 2,3%, aunque su variación interanual muestra una caída del -0,41%.

El tipo de cambio del dólar a quetzal ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un incremento sostenido. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 19,57%, ligeramente inferior a la volatilidad de referencia del 20,33%, lo que sugiere una temporada de estabilidad en el mercado.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Precio del dólar en GuatemalaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Euro hoy en Bolivia: cotización de apertura del 1 de septiembre

La moneda europea ha registrado un avance respecto a la jornada anterior

Euro hoy en Bolivia: cotización de apertura del 1 de septiembre

Euro hoy en República Dominicana: cotización de apertura del 1 de septiembre

La moneda europea muestra un avance respecto a la jornada anterior

Euro hoy en República Dominicana: cotización de apertura del 1 de septiembre

Precio del dólar hoy en Bolivia: cotización de apertura del 1 de septiembre

La divisa estadounidense experimentó un avance respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Bolivia: cotización de apertura del 1 de septiembre

Dólar hoy en República Dominicana: cotización de apertura del 1 de septiembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar hoy en República Dominicana: cotización de apertura del 1 de septiembre

Estatus de la calidad del aire en Rancagua I este 1 de septiembre de 2026

El país tiene 8 de las 10 ciudades sudamericanas con la peor calidad del aire, según IQ Air

Estatus de la calidad del aire en Rancagua I este 1 de septiembre de 2026