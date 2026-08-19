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Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 19 de agosto

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del miércoles

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,61 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que en la jornada previa, lo que representa una variación positiva de 0,16% en comparación con los niveles anteriores. Fonte: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,32%, aunque presenta una retroceso del -0,39% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El par euro/dólar canadiense ha mantenido una tendencia positiva durante los últimos tres días, reflejando un aumento en la confianza del mercado hacia el euro. La volatilidad actual del tipo de cambio es del 1,59%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 4,42%, lo que sugiere un período de estabilidad para la divisa europea frente al dólar canadiense.

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