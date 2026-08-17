Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 17 de agosto

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Al cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en **1,39 dólares canadienses** en promedio, manteniéndose sin cambios respecto al precio de cierre anterior de **1,39** y registrando una variación porcentual de -0,01% en comparación con la jornada previa, según *Dow Jones*.

En la última semana, el dólar estadounidense ha registrado un descenso del -0,37%, mientras que en el último año su valor ha caído un -0,85%.

El dólar estadounidense ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos cuatro días frente al dólar canadiense.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 2,51%, notablemente por debajo de la volatilidad de referencia del 3,96%, lo que sugiere un período de estabilidad en el mercado.